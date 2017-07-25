«Без капли стыда»: омичей возмутило нескромное фото у Вечного огня

Омск, , 13:22 — REGNUM Жители Омска сегодня, 25 июля, были шокированы появившейся в соцсетях фотографией на фоне Вечного огня в парке Победы. На фото изображены две девушки и молодой человек, который танцует брейк-данс на мемориале. Девушки поставили на Вечный огонь ноги, а одна из них и вовсе наклонилась, приняв нескромную позу.

Фотография мгновенно облетела омские паблики в соцсетях, набрала тысячи просмотров и сотни комментариев. Большинство пользователей были возмущены поступком девушек и юноши.

«А зачем лицо то закрыли? Она без капли стыда выставила это фото на всеобщее обозрение … чего хотела, она добилась, пусть теперь отвечают за свою глупость ! Идея с принудительными работами по уборке парка и самого мемориала очень кстати, может хоть тогда начнут уважать», — пишет одна из подписчиц группы Омск Live (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ИА REGNUM ). В соцсетях лицо девушки, выставившей фото, скрыто.

Однако некоторые пользователи соцсетей не увидели в произошедшем «ничего преступного». Однако и поступок девушек и юноши они не оправдывают.

«Данная информация у нас зарегистрирована, проводится проверка», — сообщили ИА REGNUM в областном УМВД.

Напомним, в этом году в Омске уже был скандал, связанный с Вечным огнём. Однако в том случае речь шла не о поступке недальновидных любителей «провокационных фото», а о действиях властей. Тогда, в марте 2017 года, омич в соцсети опубликовал фотографию потухшего Вечного огня в парке имени 30-летия Победы. Эта ситуация вызвала возмущение у горожан. Они практически единогласно в комментариях под фото сошлись на том, что это бессовестная экономия на народной памяти и безответственность властей. Впрочем, вскоре мэрия отреагировала на эту ситуацию, сообщив, что Вечный огонь в парке имени 30-летия Победы заработает снова.

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