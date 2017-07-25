Полиция КНР задержала торговцев редкими животными

Гуанчжоу, Китай, , 12:38 — REGNUM Правоохранительные органы китайской провинции Гуандун провели спецоперацию, в ходе которой были задержаны более 50 граждан КНР, обвиняемых в незаконной торговле редкими видами животных.

В ходе обысков полицейские обнаружили около 10 тыс. животных, которые содержались в ужасных условиях. Кроме того, в одном из арендованных контрабандистами домов были обнаружены останки 120 животных, находящихся на грани исчезновения, пишет «Наньцзао жибао».

Торговой площадкой для подобных сделок стали популярные в КНР социальные сети: WeChat, QQ и Weibo. Сотрудники правоохранительных органов несколько недель под видом покупателей вели переговоры с преступниками, в результате оперативных действий члены группировки были пойманы с поличным.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Министерство сельского хозяйства КНР опубликовало заявление, согласно которому с 1 марта по 30 июня рыболовный промысел в акватории реки Чжуцзян, также известной как Жемчужная река, будет временно приостановлен. Данная мера направлена на улучшение экологической обстановки и защиту рыбных ресурсов.

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