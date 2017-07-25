Наплыв нелегальных беженцев в Германию снизился в июне 2017 года

Берлин, , 11:36 — REGNUM Количество нелегальных беженцев, прибывающих в Германию, снизилось в июне 2017 года, передает 25 июля Die Welt, ссылаясь на официальные данные Федеральной полиции Германии.

Согласно статистике, в июне 2017 года в Германию незаконным путем прибыли 3873 беженца. Ровно год назад, в июне 2016 года, количество нелегальных мигрантов составляло 6652 человека.

Большинство из них пересекают немецко-австрийскую границу, так как в Австрию они попадают через Италию, куда с начала 2017 года через Средиземное море прибыли уже около 100 тыс. беженцев.

Напомним, за первые пять месяцев 2017 года в Германии были зарегистрированы 77 тыс. беженцев. На их содержание и обучение выделяются деньги, место, требуются больше сотрудников в миграционные службы и социальных работников.

Как сообщало ИА REGNUM, федеральное правительство Германии отложило тему миграционного кризиса до парламентских выборов, которые пройдут 24 сентября, поэтому она не затрагивается в предвыборных программах большинства политических партий.

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