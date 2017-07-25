Преступник, протаранивший толпу в пригороде Пекина, обнаружен мертвым

Пекин, , 11:06 — REGNUM Правоохранительные органы Пекина сообщили об обнаружении тела 38-летнего Ван Шаньвэня, который накануне нанес колотые раны пятерым прохожим, после чего сбил еще 9 человек, один из которых скончался. Злоумышленник покончил с собой спустя несколько часов после преступления.

Тело мужчины было обнаружено съемной квартире поздним вечером 24 июля. Спустя несколько часов полиция объявила о вознаграждении в размере 200 тыс. юаней за любую информацию о преступнике, пишет «Бэйцзин жибао».

С помощью записей с камер наружного видеонаблюдения сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность нападавшего. Менее чем через час полицейские обнаружили тело убийцы. Рассследование дела продолжается, полицейский предстоит выяснить, что толкнуло 38-летнего жителя провинции Хэйлунцзян на преступление. Ранее Ван Шаньвэнь судим не был.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, инцидент произошел в одном из пригородов столицы КНР — поселке Миюнь, расположенном в получасе езды от Пекина. По данным сотрудников полиции, преступник атаковал мирных граждан примерно в 15:00 по местному времени.

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