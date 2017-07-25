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Тигр Владик перешёл с коров на лосей

Общество

Тигр Владик, похоже, не может забыть домашних коров, которыми лакомился в окрестностях Владивостока пару лет назад. Отчего и был в мае 2015 года увезен подальше от мест обитания людей. Тигр освоился в нацпарке «Бикин» и недавно отобедал лосем

Тигр Владик перешёл с коров на лосей
© Архив Амурского филиала WWF России. Василий Солкин
Тигр

с. Красный Яр, Приморский край, 25 июля 2017, 11:06 — REGNUM  Перемещения хищника отслеживают по данным с GPS-ошейника, который надели на тигра перед тем, как выпустить нежданного Владивостокского гостя в дикую природу. Как пояснила ИА REGNUM специалисту по связям с общественностью и СМИ ФГБУ «Национальный парк «Бикин» Мария Шевякова, он находится на территории, где нет других тигров, а потому «не засветился» в фотоловушках.

«Фотоловушки в парке установлены, но в других местах т.к. их устанавливали на тигриных тропах, а Владика выпустили на территории, которая не принадлежала ранее другим тиграм, — отметила она. — Фотоловушки в месте обитания Владика установят уже осенью».

Тем не менее, в район обитания Владика отправились специалисты. Они увидели картину пиршества зверя. Разбросанные в радиусе 50 метров кости и шерсть лося.

«Владик закрал молодого лося, весом примерно 200 кг. Поймать лося он смог потому, что тигры едят лосей», — сообщили в Нацпарке.

И это хорошая и радостная новость для специалистов. По словам директора национального парка «Бикин» Алексея Кудрявцева, получены достоверные свидетельства, что «тигр не утратил охотничьи инстинкты, пока находился в центре реабилитации». От места выпуска Владик сместился относительно недалеко, переплыв при этом реку Бикин. Он сумел найти свою свободную нишу на территории парка и будет обитать на данном участке, «тем более плотность копытных на данном участке высокая».

Опасаться за его судьбу не стоит. Не только лосей, но и других животных, например, кабанов в этом районе много. Еды Владику хватит.

Путь госинспекторов, которые искали Владика, проходил вдоль реки Малая Светловодная сквозь глубокую марь, заросли багульника и густую таёжную чащу. По дороге группа заметила медвежьи тропы, вскоре им попались и сами косолапые, которые, почуяв людей, поспешили удалиться. Когда до точки координат местонахождения тигра оставалось буквально 600 метров, было принято решение спускаться с сопки, образовав линейный строй, чтобы каждый человек был в зоне видимости другого. Добравшись до места, опергруппа обнаружила многочисленные «лежки» тигра и остатки лося. Копыта, кости и шерсть лося были разбросаны друг от друга на расстоянии 30−50 метров. Так же было обнаружено два следа тигра, четко отпечатавшихся на земле. Несомненно, кормовая база для тигра имеется: были замечены и кабаньи тропы, и следы изюбрей. А вот подружку Владик пока не завел. Рано, отмечают в Нацпарке: «тигр еще не половозрелый».

«Очень надеюсь, что бассейн Бикина станет его домом, хотя прекрасно понимаю по опыту прослеживаний, например, тигра Упорного и других — тигр-самец в таком возрасте — животное неугомонное, и может уйти на все четыре стороны, — заявил руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов, почетный работник охраны природы РФ Павел Фоменко. Сейчас же, когда он находится на территории нацпарка, мы пока спокойны за его безопасность».

Напомним, что свою известность тигр, получивший кличку Владик, приобрел в октябре 2016 года, когда появился в пригороде Владивостока, засветившись на десятки фото‑ и видеокамер. Животное было отловлено группой по разрешению конфликтных ситуаций Департамента охотничьего надзора Приморского края и передано в Центр реабилитации (МРОО «Центр Тигр») в селе Алексеевка. Во время реабилитации Владик находился под опекой Центра «Амурский тигр», который полностью обеспечил его кормление, ветеринарное сопровождение и предоставил специальный ошейник с GPS-модулем, благодаря которому сейчас отслеживаются перемещения тигра по тайге.

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regnum author Елена Ковачич
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Судьба амурских тигров