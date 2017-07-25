Сотрудникам турецкой оппозиционной газеты грозит до 43 лет тюрьмы

Анкара, , 09:49 — REGNUM В Турции 24 июля начался суд над сотрудникам турецкой оппозиционной газеты «Джумхуриет», 17 из них грозит до 43 лет тюремного заключения, в том числе главному редактору Мурату Сабунчу, пишет 25 июля Das ZDF.

Всех их обвиняют в пособничестве терроризму и в связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого США отказываются экстрадировать в Турцию.

11 сотрудников газеты пребывают в следственном изоляторе, остальные скрылись за рубежом, в том числе бывший главный редактор газеты Джан Дюндар, который проживает на данный момент в Германии.

Большую часть сотрудников «Джумхуриет» задержали после организации попытки военного переворота в Турции в июле 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, с июля 2016 года по обвинению в причастности к организации попытки переворота задержаны более 150 тыс. человек, без суда и следствия уволены 130 тысяч государственных служащих.

Лучшие в Турции представители интеллигенции, журналисты, писатели, ученые в возрасте 60 и 70 лет задержаны и обвинены в пособничестве перевороту. 182 журналиста, в том числе представители немецких СМИ, находятся на сегодняшний день в турецких тюрьмах и ждут объявления причин своего ареста.