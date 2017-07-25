Экс-секретарь Чунцинского городского комитета КПК предстанет перед судом

Пекин, , 09:32 — REGNUM Центральная комиссия КПК по проверке трудовой дисциплины опубликовала заявление, согласно которому бывший секретарь Чунцинского городского комитета КПК Сунь Чжэнцай предстанет перед судом.

В результате внутренней проверки, проведенной сотрудниками комиссии, было установлено, что Сунь Чжэнцай неоднократно нарушал трудовую дисциплину. В заявлении дисциплинарного органа не упоминаются преступления, которые совершил чиновник, однако источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что бывший государственный служащий обвиняется в получении многомиллионных взяток, пишет «Синьхуа».

15 июля ЦК КПК назначил другого высокопоставленного чиновника Чэнь Минье на должность главы Чунцинского паркома. Сунь Чжэнцай в настоящее время находится под подпиской о невыезде, в ближайшее время ему будет предъявлено официальное обвинение.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Промежуточный народный суд китайского города Баодин приступил к рассмотрению дела бывшего исполнительного директора China Development Bank Яо Чжунминя, обвиняемого в получении многомиллионных взяток, использовании служебного положения в личных целях и уклонении от уплаты налогов.

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