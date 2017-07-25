В Алтайском крае начался обмолот озимых культур

Барнаул, , 08:45 — REGNUM Алтайские земледельцы начинают уборочную кампанию. Первыми аграрии традиционно начинают обмолот озимых культур, сообщает министерство сельского хозяйства Алтайского края.

Известно, к примеру, что в хозяйстве Анатолия Иванова (Косихинский район) уже обмолотили 360 гектаров озимой сурепицы. С каждого гектара фермер получил по 15 центнеров зерна, которое уже успешно реализовал.

«Закупочные цены на неё нас порадовали, поэтому весь собранный урожай практически сразу был продан», — пояснил фермер.

Сейчас в его хозяйстве готовятся к косовице озимой пшеницы, произрастающей на площади в 900 гектаров.

В Михайловском районе обмолот озимой ржи ведет КХ «Партнер». По словам руководителя хозяйства Андрея Кожанова, с каждого гектара намолачивают по 26 центнеров зерна, что для условий Кулундинской степи является хорошим результатом. Параллельно с началом уборки зерновых в хозяйстве продолжается кормозаготовительная кампания. Сейчас полеводы «Партнера» ведут уже второй укос люцерны на сенаж.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, несмотря на то, что в нынешнем сезоне из-за погодных условий (заморозков и дождей) комплекс полевых работ начался позднее среднемноголетних сроков, алтайским земледельцам удалось завершить сев в оптимальные сроки. В частности, пшеницей засеяно более 2 млн гектаров.

Из кормовых культур в регионе посеяли суданскую траву, сорго-суданские гибриды и рапс. Все посевы сельскохозяйственных культур в Алтайском крае будут занимать площадь 5,4 млн гектаров, что соответствует уровню 2016 года.

По оперативным данным на 17 июля, запас грубых и сочных кормов оценивается в 419 тыс. тонн. Активно ведётся заготовка сена и закладка сенажа.

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