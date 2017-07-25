Главу Минобрнауки просят разобраться в резонансной реорганизации ДВФУ

Владивосток, , 08:20 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Приморского края готовят обращение к главе Минобрнауки РФ Ольге Васильевой по поводу сокращения бюджетных мест в филиалах Дальневосточного федерального университета. По мнению коммуниста Владимира Беспалова, дети из разных семей должны иметь возможность получать достойное образование. Кроме того, парламентарии потребовали от прокуратуры проверить, не нарушаются ли в университете права граждан, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Реорганизация университета, по словам проректора по учебной и воспитательной работе ДВФУ Андрея Шушина, обусловлена тем, что учреждению приходится высвобождать здания, которые обязали передать другим госструктурам, либо объекты должны быть выставлены на продажу.

«Никто не ставит вопрос о закрытии филиалов ни в Дальнегорске, ни в Дальнереченске, но мы вынуждены осуществлять перезагрузку их деятельности», — прокомментировалл Андрей Шушин.

Вместе с этим Дальневосточному федеральному университету из года в год снижают контрольные цифры на бюджетные места. В 2011 году бюджетных мест в филиалах было 1,3 тысячи, однако на 2018 год запланировано всего 280 мест.

«В чём-то руководство ДВФУ право — в филиалах недостаточно высокий уровень образования. Но, с другой стороны, это их обязанность — подбирать и учить преподавателей, создавать нормальную техническую и методическую базы», — отметил Владимир Беспалов.

Парламентарий добавил, что неправильно сокращать бюджетные места, потому что талантливые дети из неполных и многодетных семей тоже должны иметь возможность получить достойное образование.

В настоящее время депутаты готовят обращение к главе Минобрнауки РФ Ольге Васильевой и просят прокуратуру Приморского края провести в ДВФУ проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, последние годы в Приморье неоднократно поднимался вопрос о закрытии филиалов ДВФУ в городе Артёме и Дальнегорске. В 2017 году руководство вуза сообщило, что вопрос по Артёму будет подниматься не раньше 2019 года — нынешние студенты дипломы получат. Тем не менее, новых наборов больше не будет. По Дальнегорску принято решение о сохранении филиала.