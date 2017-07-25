Среди избирателей партии Меркель — меньше всего популистов

Берлин, , 07:25 — REGNUM В Германии в преддверии парламентских выборов сотрудниками Фонда Бертельсмана было проведено социологическое исследование, в ходе которого выяснилось, что около 30% избирателей оказались популистски настроенными, пишет 25 июля Die KNA.

В политике популизм означает тактику прямого заигрывания с широкими массами избирателей и раздач необоснованных обещаний с целью приобрести популярность в предвыборной гонке.

В докладе фонда отмечается, что популистские настроения есть у избирателей всех политических партий, но меньше всего среди сторонников партии Ангелы Меркель Христианско-демократического союза (ХДС).

Больше всего избирателей настроенных популистски — среди сторонников партии «Альтернатива для Германии», которая по всем прогнозам войдет в состав немецкого парламента по итогам выборов в бундестаг 24 сентября 2017 года.

Популистские настроения, в первую очередь, зависят от образования избирателей, затем — от дохода.

Среди тех, кто окончил высшее учебное заведение, — меньше сторонников популистских настроений (14,1%), среди тех, у кого уровень образования ниже, этот показатель составляет почти 40%.

Что касается дохода, то те, у кого он выше, менее склонны к поддержке популистских идей.

Как сообщало ИА REGNUM, Союз ХДС/ХСС значительно опережает СДПГ по результатам последнего социологического опроса.

Эксперты уверены, что победа Меркель — не за горами. В случае победы на выборах 24 сентября она займет пост канцлера четвертый раз подряд.

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