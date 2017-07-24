Перинатальный центр в Архангельске торопятся сдать осенью

Архангельск, 24 июля 2017, 19:43 — REGNUM Архангельский перинатальный центр достроят в октябре текущего года. Об этом сегодня, 24 июля, сообщает пресс-служба правительства области.
На данный момент уже возведено здание медицинского учреждения, идет монтаж вентиляции, отопления, электрики, внутренних водопроводных и канализационных сетей. Ведется внутренняя отделка, подготовка помещений для установки медицинского оборудования. Строители возводят два перехода, которые соединят центр с корпусами Архангельской областной клинической больницы. Наряду с этим благоустраивается близлежащая территория на площади 1800 квадратных метров.
Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, подрядчики «РТ-СоцСтрой» и «СМУ-СеверСтрой» увеличивают численность рабочих, поскольку основной объём необходимо выполнить в летние месяцы. Как сообщил министр строительства и архитектуры Архангельской области Михаил Яковлев, сейчас на объекте трудятся уже 310 работников, тогда как в начале года их было менее сотни.
Затраты на новое учреждение повлияли на общее финансирование отрасли здравоохранения в Архангельской области. Напомним, поступления в медицинскую отрасль в 2016 году снизились на 8%. По словам министра здравоохранения региона Антона Карпунова, статья расходов на строительство перинатального центра была очень затратной, но необходимой. Функционирование перинатального центра должно значительно улучшить уровень услуг, оказываемых беременным женщинам, роженицам и младенцам.
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