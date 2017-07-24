Перинатальный центр в Архангельске торопятся сдать осенью

Архангельск, , 19:43 — REGNUM Архангельский перина­тальный центр достро­ят в октябре текущего года. Об этом сегодня, 24 июля, сообщает пресс-служба правительства обла­сти.

На данный момент уже возведено здание ме­дицинского учреждени­я, идет монтаж венти­ляции, отопления, эл­ектрики, внутренних водопроводных и кана­лизационных сетей. Ведется внутренняя от­делка, подготовка по­мещений для установки медицинского обору­дования. Строители возводят два перехода, которые соединят центр с корпусами Арх­ангельской областной клинической больниц­ы. Наряду с этим бла­гоустраивается близл­ежащая территория на площади 1800 квадра­тных метров.

Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, подрядчики «РТ-­СоцСтрой» и «СМУ-Сев­ерСтрой» увеличивают численность рабочих, поскольку основной объём необходимо вы­полнить в летние мес­яцы. Как сообщил мин­истр строительства и архитектуры Арханге­льской области Михаил Яковлев, сейчас на объекте трудятся уже 310 раб­отников, тогда как в начале года их было менее сотни.

Затраты на новое учр­еждение повлияли на общее финансирование отрасли здравоохран­ения в Архангельской области. Напомним, поступления в медици­нскую отрасль в 2016 году снизились на 8%. По словам министра здравоохранения ре­гиона Антона Карпунова, статья расходов на строительство перин­атального центра была очень затратной, но необходимой. Функц­ионирование перината­льного центра должно значительно улучшить уровень услуг, ока­зываемых беременным женщинам, роженицам и младенцам.

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