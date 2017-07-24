Отец и мать смертельно больного Чарли Гарда прекратили борьбу за его жизнь

Лондон, , 19:32 — REGNUM История смертельно больного ребенка Чарли Гарда, которая получила широкое освещение в западных средствах массовой информации, завершается самым трагическим образом: родители приняли решение не продолжать тщетных попыток вылечить своего сына. об этом сегодня, 24 июля, сообщает Associated Press.

Напомним, дело Чарли гарда, который родился 4 августа 2016 года, получило широкий общественный резонанс после того, как британские суды, а затем Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приняли решение о необходимости отключения смертельно больного ребенка от аппаратов искусственного дыхания и жизнеобеспечения.

Дело в том, что Чарли родился с редчайшим генетическим заболеванием — синдромом истощения митохондриальный ДНК.

Родители Чарли до последней возможности добивались лечения своего сына. Гарда Конни Йейтс и Крис Гард даже собрали около 1,3 млн фунтов стерлингов пожертвований, для того, чтобы оплатить экспериментальное лечение Чарли в США.

При этом британские суды и ЕСПЧ вынесли решение отключить Чарли от аппарата искусственного дыхания и жизнеобеспечения, так как по их мнению, дальнейшее лечение будет «продолжать приносить Чарли значительный вред».

Тем не менее родители подали апелляции на на судебные решения.

Но американский врач, который предложил попробовать экспериментальный метод лечения, сообщил родителям неутешительные вести. После изучения анализов ребенка, стало понятно, что у него произошли необратимые поражения мышц и тканей тела.

После этой информации родители сдались и отозвали свои апелляционные жалобы.

«Это одна из тяжелейших вещей, которые нам придется сказать — о нашем милом невинном мальчике, родившемся больным. Мы решили, что дальнейшее лечение не отвечает интересам Чарли», — сказал Крис Гард, зачитывая их совместное с Йетс заявление у здания лондонского Королевского суда.

Они попросили не беспокоить их в последние минуты, которые они проведут с сыном.