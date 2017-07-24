Глава ВС РФ и детский омбудсмен обсудили защиту прав детей в судах

Москва, , 19:02 — REGNUM Вопрос привлечения института Уполномоченных по правам ребенка для защиты прав и интересов детей в судах общей юрисдикции обсудили в понедельник Председатель Верховного Суда (ВС) РФ Вячеслав Лебедев и омбудсмен Анна Кузнецова, сообщается на сайте уполномоченного.

«Специалистами аппарата к встрече был подготовлен мониторинг практики участия не только Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка, но и региональных омбудсменов в судебных заседаниях. В адрес детского омбудсмена за период работы поступило около 300 повесток из судов различных регионов и в судебные органы в интересах несовершеннолетних было направлено 115 письменных заключений. Что касается регионов, то, к примеру, в Краснодарском крае уполномоченный и его представители в последние годы приняли участие в 1158 судебных заседаниях по 484 гражданским делам. В Тамбовской области за 5 лет деятельности уполномоченный участвовал в 150 судебных заседаниях. Таким образом, практика участия института уполномоченных в судах общей юрисдикции является оправданной», — сообщает пресс-служба Анны Кузнецовой.

На основании этих показателей сторонами принято решение о межведомственном взаимодействии с представителями судейского сообщества для обмена информацией, а также взаимодействия по вопросам существующей практики применения законодательства в части защиты прав несовершеннолетних, в том числе при рассмотрении судебных споров.

Также Анна Кузнецова и Вячеслав Лебедев обсудили вопрос о распространении в России специализированных судов, которые в пределах своей компетенции могут рассматривать уголовные, гражданские и административные дела, по которым одной из сторон является несовершеннолетний.