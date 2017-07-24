В Ярославле реклама будет размещаться на мусорных урнах

Ярославль, , 18:22 — REGNUM В Ярославле появились урны двойного назначения — в них будут не просто бросать мусор, на них появится реклама. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города. Конструкции уже появились в центре города на пешеходных переходах.

«К нам обратился предприниматель с инициативой установить в нашем городе 500 бин-боксов, предназначенных для сбора мусора. Они появятся в районе пешеходных переходов, остановочных павильонов и в других востребованных местах», — сказал заместитель мэра Ярославля Алексей Торопов.

Все урны, по словам заместителя мэра, будут установлены за счет средств инвестора.

«Места для их установки согласованы с департаментом городского хозяйства и с архитектурой. Соответственно, потом предприниматель обратится к нам за разрешением на размещение на данных объектах рекламы и заплатит госпошлину в бюджет. Это позволит предпринимателю размещать социальную и политическую рекламу сроком на пять лет», — сказал Алексей Торопов.

Бюджет получит 5 тысяч рублей от одной урны, за это предприниматель получит право размещения таких конструкций на 5 лет. Сейчас установлено порядка 30 таких объектов, еще 100 урн заказаны, они будут поступать в Ярославль партиями до начала сентября.

По словам заместителя мэра, средства, поступившие в бюджет от установки урн, будут направлены на благоустройство города. Ключи от них переданы в ДГХ мэрии Ярославля, и в рамках контракта на уборку улично-дорожной сети подрядная организация будет регулярно осуществлять вывоз мусора.