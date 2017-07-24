На Тамбовщине молодежный форум «Энергия-2017» объединит более 200 человек

с. Подоскляй, Тамбовская область, , 17:25 — REGNUM Молодежный форум будет проходить с 27 по 31 июля в селе Подоскляй Рассказовского района. В нем примут участие более 200 человек, которые смогут попробовать свои силы в разработке и продвижении социальных проектов, направленных на развитие сельских территорий. Этот форум станет одним из главных событий проекта «Центр поддержки сельской молодежи «Энергия-68», который был поддержан президентским грантом. Главная цель проекта и форума — привлечь как можно больше молодежи из глубинки к участию в развитии своих населенных пунктов.

Поддержка молодежных инициатив — часть региональной политики, направленной на инвестиции в человеческий капитал. Молодежное движение необходимо развивать не только в крупных городах региона, но и в отдаленных уголках Тамбовщины, считает губернатор Александр Никитин:

«Именно в село нам нужно привлекать молодые перспективные кадры: будь то сфера сельского хозяйства, строительства или медицины».

«Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин активно поддерживает молодёжь. В этом мы видим актуальность нашего форума. Молодое поколение из сел уезжает, это общероссийская тенденция. Наша задача активно работать с теми, кто остался, чтобы остановить этот процесс. Мы должны показать, что каждая малая территория уникальная по своему, что перспективы у молодых людей есть и на селе, и в малых городах, что их идеи могут вырасти в большие проекты и получить поддержку региональной и федеральной власти», — говорит координатор проекта «Центр поддержки сельской молодежи «Энергия-68» Михаил Прудников.

Участников форума ждет насыщенная образовательная программа. Форум посетят эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Крыма. Основной акцент будет сделан на социальное проектирование. По итогам состоится защита разработанных проектов, лучшие из которых войдут в региональный пул банка молодежных проектов и получат поддержку.