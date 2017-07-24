Главврач ярославской детской больницы прокомментировала скандальные фото

Ярославль, , 16:57 — REGNUM 25 июля депутат Ярославской областной Думы Сергей Балабаев выложил в сеть шокирующие фото, сделанные, по его словам, в детской областной больнице. Их появление корреспонденту ИА REGNUM прокомментировала главврач медицинского учреждения.

«Посетить больницу и остаться в живых. Вот так выглядит Областная детская больница изнутри и снаружи. Находиться рядом с этой больницей, а тем более, внутри неё, опасно для жизни. Даже сказать нечего. Такое просто недопустимо. Необходимо принимать срочные меры», — написал в своем Facebook Сергей Балабаев.

Фото, которые приводит депутат, действительно вызывают шок: разгромленные ступени, проржавевшие и сгнившие трубы, обваливающийся кирпич на стенах.

«Особо никакой разрухи нет. Я знаю, откуда эти фотографии, кто их сделал, кто их отправил. Нам обо всем этом известно, в том числе и областному департаменту здравоохранения. Сергей Балабаев у нас вряд ли был, во всяком случае, мне на глаза он не показывался. Сейчас ведется подготовка к ремонтным работам, это разрушения произошли не вчера, то, что могли, мы в надлежащем состоянии поддерживали», — сказала корреспонденту ИА REGNUM главный врач ГБУЗ ЯО Областная детская клиническая больница Марина Писарева.

Как утверждает Марина Писарева, дети в больнице пребывают в удовлетворительных условиях.

«Здание 1967 года постройки и действительно, капитального ремонта с тех пор не проводилось. Какие-то работы мы по возможности своими силами проводили в отделениях. Первая очередь капитального ремонта была проведена в 2015 году, мы ждем денег на вторую очередь», — сообщила Марина Писарева.

По словам главного врача, капитальный ремонт ступеней на входе в больницу проводился в 2013 году. Своими силами больница пыталась привести их в порядок в марте, и вот сейчас подрядчики приступят к полному восстановлению. Произойдет это ближе к середине недели. Пока вход организован с другой стороны здания, все предупреждающие аншлаги и заградительные ленты вывешены.