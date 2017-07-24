В Ярославле сократили ассигнования на ремонт дворов

Ярославль, , 16:41 — REGNUM В Ярославле определены подрядчики на ремонт дворовых территорий в 2017 году. Информация об этом размещена на сайте госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Это произошло лишь в середине лета. Контракты на ремонт дворов, проездов и благоустройство выиграли 5 компаний: ООО «Уют», ООО «Капитал Строй», ООО «ГрандСтрой», ООО «ДорЖилСтрой» и ООО «Автодор».

Обращает на себя внимание снижение объемов средств, выделенных на благоустройство. Так в самом крупном районе города — Дзержинском районе — в 2017 году по двум контрактам будет потрачено лишь 43,4 млн рублей. На эти деньги благоустроят 5 дворов по адресам Ленинградский пр-т 86, Ленинградский пр-т, 86, ул. Блюхера 38, Панина 37, Колесовой 52. Подрядчиком выступит ООО «Яравтодор». Год назад на благоустройство в этом же районе было потрачено 64,9 млн, при этом комплексному благоустройству подлежало 10 дворов, а также был отремонтирован ряд проездов и установлены детские площадки в отдельных дворах.

В Красноперекопском и Фрунзенском районах планируется заключить контракт с ООО «Уют. За 47,5 млн рублей по 3 контрактам благоустроят поселок Прибрежный, проезд в районе улицы 1-я Тормозная, дворы по адресам Фрунзе, 67, 69, Индустриальная, 19, проезд Ушакова 2 б, Павлова, 1, Красноперекопская, 1. В 2016 году сумма контрактов по двум этим районам составляла 82 млн рублей.

В Заволжском районе будут работать ООО «ГрандСтрой» и ООО «Автодор». Планируется ремонт дворов по улицам Серго Орджоникидзе, 22, Клубная, 59 корп 2, Яковлевская, 6, кроме того, отремонтируют 7 проездов. Сумма контрактов — 30 млн рублей, в два раза ниже, чем в 2016 году (60 млн).

В Кировском и Ленинском районах контракты выиграли ООО «Капитал Строй» и ООО «Доржилстрой» на сумму 27,6 млн. (63,9 млн в 2016 году) Ремонту подлежат 10 проездов и дворы по адресам Свердлова, 86, Толбухина, 14, Свободы 70 а, Некрасова 52, Чехова 43, Юности 21.

Обращает внимание, что в 2017 году конкурсные процедуры прошли практически без падений, в электронных аукционах либо участвовал только один подрядчик, либо только один подрядчик был допущен до процедуры торгов.