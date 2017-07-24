Турпоток в Севастополь не увеличился, но гостиницы «процветают»

Севастополь, , 15:46 — REGNUM Севастополь сохранил туристический поток на прошлогоднем уровне. При этом гостиницы и отели показали рост прибыли на 68% по сравнению с прошлым сезоном. Об этом сообщила начальник ГУ культуры Севастополя Ирина Демидова, говоря о предварительных итогах туристического сезона 2017 года, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Средний объем туристического потока в Севастополе сохраняется на уровне прошедшего года. — сказала Демидова. - За 1 квартал 2017 года число размещенных лиц в гостиницах и отелях выросло на 13%. Объем платных услуг увеличился на 68%, при этом, цены на эти услуги сохранились на прежнем уровне».

По ее данным, в среднем стоимость номера на двух человек в отелях уровня «три звезды» составляет 4,5 тыс. рублей в сутки, «четыре звезды» — более семи тысяч рублей, в 5-звездочной гостинице двухместный номер стоит 11 тыс. рублей. Стоимость размещения в пансионатах — 1,5 тыс. рублей в сутки.

Ранее глава Севастополя Дмитрий Овсянников заявлял, что туристический поток в Севастополь в этом году, согласно прогнозам, увеличится на 7−10%. Для увеличения числа туристов, по его словам, городские власти «предпринимают усилия по обустройству инфраструктуры и благоустройству города».

В 2016 году Севастополь заявлял о 320 тыс. туристов посетивших город.

Добавим, что Севастополь повышает туристическую привлекательность проведением спортивных, музыкальных и исторических фестивалей, десятки тысяч зрителей ежегодно «собирает» морской парад в День празднования ВМФ.

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