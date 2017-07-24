В Балаклаву ограничили въезд для туристов

Севастополь, , 15:39 — REGNUM Правительство Севастополя решило ограничить въезд автомобилей в Балаклаву для того, чтобы предотвратить транспортный коллапс в ее туристической части. Об этом врио губернатора Дмитрий Овсянников заявил журналистам 24 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Сейчас подготовили и ввели ограничения, чтобы сделать движение комфортным. — сказал он. — Для жителей, проживающих в самой Балаклаве, таких неудобств не должно быть. Но для внешнего туриста подход простой — оставляйте машину вне Балаклавы, мы организуем доставку, чтобы, наконец, можно было там разъехаться. В центре Балаклавы в летний период сплошная пробка».

По словам Овсянникова, на въезде в Балаклаву готовятся к открытию две перехватывающие парковки для размещения туристических автобусов и автотранспорта. Туристы смогут добраться до Балаклавы пешком или на общественном транспорте.

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