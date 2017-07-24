Омбудсмен заступится за инвалидов, получивших травму на производстве

Москва, , 15:34 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова готовит обращение на имя председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева в связи со сложившейся в российских судах тенденцией к отказам в перерасчете компенсации пострадавшим на производстве, об этом омбудсмен сообщила в ходе встречи с членами Совета молодых адвокатов Адвокатской палаты города Москвы.

По словам членов Совета, граждане, ставшие инвалидами в результате получения травмы на производстве, не могут добиться в судах соответствующих компенсаций, в то время как Фонд социального страхования требует от них возврата выплаченных ранее по решению суда сумм.

Татьяна Москалькова намерена совместно с Советом молодых адвокатов проанализировать сложившуюся практику и, в случае необходимости, обратиться в Верховный суд, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации.