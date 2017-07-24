«Недетский разговор» с Президентом РФ набрал более 6 млн просмотров

Сочи, Краснодарский край, , 15:29 — REGNUM Количество просмотров «Недетского разговора с Владимиром Путиным» в Интернете превысило 6 миллионов. А общий охват опубликованных в соцсетях материалов, посвященных «Недетскому разговору», — более 4,5 млн человек.

На встрече с президентом присутствовали более 800 участников июльской образовательной программы центра «Сириус» из 66 регионов России. Также Владимир Путин ответил на вопросы юных зрителей, присланные в официальный аккаунт НТВ в соцсети «ВКонтакте».

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