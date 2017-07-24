В литовском университете сократили польскую филологию

Вильнюс, , 15:07 — REGNUM Секретариат литовского Педагогического университета отклоняет претензии партии Избирательная акция поляков Литвы — Союз Христианских семей в связи с ликвидацией польской филологии в университете. Как сообщили каорреспонденту ИА REGNUM сегодня, 24 июля, в секретариате вуза, в приёме 2017 года на бакалаврскую программу заявки подали всего два студента. При этом аккредитация программы — до 22 июня 2019 года, однако её решено прекратить досрочно.

Польская филология — стала только одной из целого ряда программ, ликвидируемых в университете. Сегодня, 24 июля, были официально оглашено количество студентов, поступивших в различные вузы страны. Самый худший показатель — у Шяуляйского университета. В первый пригласительный этап прошло на 56,2% меньше соискателей, чем в 2016 году. Далее — Педагогический университет (минус 50,3%), Университет имени Александраса Стульгинскиса (минус 50,1%). Лидером, также при падении числа поступающих, остаётся Вильнюсский университет (минус 11,6% поступающих).

Ещё драматичнее ситуация с высшими негосударственными вузами. Так университет Казимираса Симонавичуса дождался на 82,2% меньше абитуриентов, чем годом ранее, а Европейский гуманитарный университет, в котором преимущественно учатся граждане Белоруссии — на 80% меньше поступающих.

Напомним, в Литве в настоящий момент готовится реформа высшего образования и планируется слияние университетов страны.

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