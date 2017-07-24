В Севастополе наружное освещение работает на 86% улиц

Севастополь, , 13:46 — REGNUM В Севастополе освещены 86% магистралей и улиц, но практически все сети наружного освещения требуют капитального ремонта. Такой вывод сделан в результате обследования участков городской сети по поручению главы города, передает корреспондент ИА REGNUM по итогам заседания правительства 24 июля.

Согласно заключению управления контроля городского хозяйства, в городе частично не работали линии наружного освещения, на некоторых улицах сети демонтированы после замены опор, либо вообще не строились.

«Таким образом, 86% обследованных улиц, оборудованных сетями наружного освещения, находятся в рабочем состоянии. Однако, практически все они требуют модернизации: замены светильников, перевода воздушных линий на питающие кабели в земле», — сказал начальник управления контроля городского хозяйства Игорь Дмитриев.

В этом году, по данным чиновника, планируется полная реконструкция сетей наружного освещения по центральному кольцу Севастополя, стоимость этих работ оценивается в 13,7 млн рублей. Еще шесть миллионов рублей направят на инвентаризацию городских сетей.

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«Везде, где можно было свет зажечь, его зажгли», — дал оценку работы ведомства вице-губернатор Владимир Базаров.

После предыдущего поручения о замене двух тысяч ламп, врио губернатора Дмитрий Овсянников в этот раз обязал до конца недели определить масштаб работ по реконструкции и ремонту сетей, включая освещение городских автодорог.

Добавим, что начало лета было отмечено многочисленными падениями электрических опор по центральному кольцу. Причина — изношенность конструкций 1970-х годов.