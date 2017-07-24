Депутаты Яроблдумы предлагают снести в Ярославле все хрущевки

Ярославль, , 13:39 — REGNUM Депутаты Ярославской областной Думы предлагают снести в Ярославле все хрущевки. Соответствующий законопроект внесли в Ярославскую областную Думу депутаты «ПАРНАСа» Сергей Балабаев и Василий Цепенда. Они предлагают пойти по пути столицы и снести в Ярославле все дома «хрущевской» серии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Москва давно занимается сносом таких домов. Мы с Василием Цепендой уверены, что Ярославлю тоже пора. В период индустриального строительства было построено много жилых домов. В то время основной задачей было обеспечить в максимально короткие сроки максимальное количество граждан, переезжающих из деревни в город, хоть каким-то жильём. «Хрущёвки» уже давно обветшали, а придомовые территории не отвечают современным требованиям благоустройства», — сказал депутаты областной думы Сергей Балабаев.

Сергей Балабаев отмечает, что дворы у «хрущевок» настолько тесные, что для парковок и детских площадок просто нет места.

Закон, в частности, предусматривает предоставление нового жилья в том же районе, повышает требования к благоустройству территории с обязательным выделением достаточного места для организации парковки, требования к строительным технологиям и качеству самого жилья. Жилые кварталы должны, по мнению авторов законопроекта, быть максимально удобными для проживания граждан.

Сергей Балабаев регулярно вносит в облдуму законопроекты, абсолютное большинство которых дума отклоняет.