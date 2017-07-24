Арки Крымского моста собраны на 90%

Симферополь, , 12:56 — REGNUM Более чем на 90% собраны арки железнодорожной и автомобильной части моста через Керченский пролив. Об этом сообщает в понедельник, 24 июля, информационный центр проекта «Крымский мост».

«Под железнодорожную часть моста собрана арка с жесткой затяжкой в виде сквозных ферм, — говорится в сообщении. — В настоящее время идут работы по обустройству этой арки различными эксплуатационными системами. Под автодорожную часть моста собирается арка с жесткой затяжкой с ездой понизу».

Отмечается, что готовность обеих арок моста через Керченский пролив составляет более 90%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мост через Керченский пролив, который соединит Крымский полуостров и Краснодарский край, будет самым протяженным в стране — 19 км. Строительство ведется за счет финансовых средств федерального бюджета в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» без привлечения внебюджетного финансирования.

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