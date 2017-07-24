Немецкие власти подтвердили участие четверых немок на стороне ИГИЛ*

Берлин, , 12:46 — REGNUM Немецкие власти подтвердили информацию о том, что среди задержанных 13 июля в Мосуле 20 девушек, работающих на ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — четыре гражданки Германии, пишет 23 июля Die Welt.

Сообщается, что одна из них — 16-летняя девушка. Ранее об ее исчезновении сообщили родители, проживающие в Саксонии.

Спустя неделю, после того как ее фотографии появились в интернете, в Берлине смогли установить ее личность.

Прокуратура в Дрездене сообщила, что девушку будут судить в Ираке, но есть шанс, что ее, как несовершеннолетнюю иностранку, вышлют из страны.

Как сообщало ИА REGNUM, у всех девушек, среди которых есть также гражданки Турции, Канады и России (а именно, из Чечни), обнаружили оружие и взрывные пояса. Информация по остальным задержанным в настоящее время уточняется, всех их ждут судебные процедуры в Ираке.

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