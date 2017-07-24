Более 100 экземпляров больной сёмги обнаружили мурманские ветеринары

Мурманск, , 11:29 — REGNUM

С начала хода сёмги в Мурманской области специалисты зарегистрировали 140 экземпляров рыбы с признаками, характерными для ульцеративного дермального некроза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Специалисты госветслужбы отобрали пробы для проведения комплекса лабораторно-диагностических исследований, произведена пробоподготовка для выполнения исследований на молекулярном уровне, — отметили в пресс-службе. — Одновременно продолжен мониторинг нерестовых рек лосося. Отобраны пробы воды, грунта из рек Кола и Тулома. Проведённые на базе Мурманской облветлаборатории исследования не выявили превышения допустимых уровней физико-химических показателей, а также патогенных для рыб бактерий и грибов».

Напомним, последние несколько лет в реках Мурманской области массово гибнет сёмга. Как сообщало ИА REGNUM, только в прошлом году учёным удалось установить причину — выяснилось, что рыба поражена ульцеративным дермальным некрозом.

Это кожное заболевание рыб, протекающее с образованием кожных язв, которые, в свою очередь, могут атаковываться вторичными патогенами, в итоге эти смешанные инфекции приводят к смерти рыбы. В 2016 году фиксированное количество погибших особей в Мурманской области составило 231 экземпляр, что меньше, чем в 2015 году — 763 экземпляра.

Добавим, о том, что мурманские рыбаки впервые в 2017 году обнаружили в реке инфицированную сёмгу, стало известно на прошлой неделе.

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