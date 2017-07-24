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Валерий Фадеев назвал приоритеты работы нового созыва Общественной палаты

Общество

23 июля гостями форума «Территория смыслов» стали секретарь и члены Общественной палаты России

Москва, 24 июля 2017, 10:45 — REGNUM  Ключевыми задачами Общественной палаты России станут развитие региональных площадок структуры и защита «права человека на достойную жизнь». Об этом 23 июля на Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме» заявил секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев.

Подробности о встрече вы найдёте в приложенном релизе.

Напоминаем, что актуальная программа на текущую смену в сокращенном виде доступна по ссылке, а выступления некоторых спикеров транслируются в прямом эфире.

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Общественная палата РФ и региональные общественные палаты