Валерий Фадеев назвал приоритеты работы нового созыва Общественной палаты

Москва, , 10:45 — REGNUM Ключевыми задачами Общественной палаты России станут развитие региональных площадок структуры и защита «права человека на достойную жизнь». Об этом 23 июля на Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме» заявил секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев.

Подробности о встрече вы найдёте в приложенном релизе.

Напоминаем, что актуальная программа на текущую смену в сокращенном виде доступна по ссылке, а выступления некоторых спикеров транслируются в прямом эфире.