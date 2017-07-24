В Дуйсбурге почтят память погибшим на «Параде любви» в 2010 году

Берлин, , 10:27 — REGNUM Сегодня, 24 июля, в Дуйсбурге почтят память всех погибших в результате давки на «Параде любви», который проходил ровно семь лет назад, 24 июля 2010 года, пишет Der Deutschlandfunk.

Городские власти запланировали торжественное мероприятие и богослужение для родственников погибших, на котором прозвучат 22 удара колокола местной церкви: 21 — в память о 21 погибшем, и один — в память о 650 пострадавших, получивших серьезные ранения.

Напомним, что давку спровоцировали новые правила организации парада в 2010 году: на территорию, огороженную забором и не вместившую всех желающих, можно было попасть только через туннель под автобаном, чем многие и воспользовались.

Ранее во время проведения шествия в других городах все желающие свободно могли присоединиться к параду.

Сам «Парад любви» проводится в Германии с 1989 года. В 2010 году в Дуйсбург приехали, по данным организаторов, около 1,5 млн молодых людей.

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