Адвокат: Селезневу могут увеличить тюремный срок в США

Вашингтон, , 09:49 — REGNUM Сын депутата Госдумы от ЛДПР Роман Селезнев, обвиняемый в США в кибермошенничестве, может получить срок сразу в трех штатах. Об этом рассказал адвокат гражданина РФ Игорь Литвак в интервью газете «Известия».

"В штате Вашингтон Романа Селезнева приговорили к 27 годам лишения свободы, — говорит он. — Однако на него заведены дела еще в двух других штатах: Неваде и Джорджии».

По словам адвоката, у судей есть возможность сделать так, чтобы сроки шли параллельно. Однако есть вариант, при котором они будут суммироваться.

«После того как вынесут окончательные приговоры во всех трех штатах, станет ясно, где Роман будет отбывать срок», — говорит Литвак.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Роман Селезнев был задержан на Мальдивских островах в 2014 г. при участии правоохранительных органов США. По данным американских правоохранителей, молодой человек нанес урон около 37 тыс. финансовых учреждений на общую сумму $170 млн.

В ходе судебного разбирательства Селезнев признал свою вину. Он написал 11-страничное письмо, в котором заявил о раскаянии и готовности в будущем использовать свои знания и опыт для предотвращения кибератак и борьбы с преступностью в интернете.

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