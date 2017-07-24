Застрявшие в Бодруме российские туристы прилетели в Москву

Москва, , 08:43 — REGNUM Самолет с российскими туристами, чей рейс из турецкого Бодрума отложили на три дня, прибыл в аэропорт Внуково. Об этом сообщают в понедельник, 24 июля, Вести.Ru.

«В аэропорт Внуково около полуночи прибыл пассажирский самолет компании iFly из турецкого Бодрума», — говорится в сообщении.

Отметим, что Московская межрегиональная транспортная прокуратура после многочасовых задержек рейсов авиакомпании iFly проводит проверку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские туристы, среди которых много детей с семьями, должны были вылететь из Бодрума еще 21 июля, однако борт авиакомпании IFly за ними не прилетел. Причина, по которой авиакомпания не подала самолет, была связана с решением вопросов технического обслуживания бортов.

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