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На Аляске скончался мэр-кот по кличке Стаббс

Общество

Причины смерти животного, пережившего в 2013 году нападение собаки, пока неизвестны

Вашингтон, 24 июля 2017, 08:25 — REGNUM  В американском городе Талкинт (штат Аляска) умер 20-летний кот по кличке Стаббс, который являлся почетным мэром города. Об этом, как передает телеканал KTVA, сообщили владельцы питомца.

«Кот Стаббс — почетный мэр города Талкитна, штат Аляска, любимый как жителями штата, так и туристами, скончался в возрасте 20 лет, — говорится в сообщении. — О смерти Стаббса было объявлено вечером 22 июля в заявлении, распространенном семьей Спун».

Отмечается, что неофициальный мэр города, избранный населением на пост градоначальника в 1998 году, скончался во сне.

Причины смерти животного, пережившего в 2013 году нападение собаки, пока неизвестны.

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