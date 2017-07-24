На Аляске скончался мэр-кот по кличке Стаббс

Вашингтон, , 08:25 — REGNUM В американском городе Талкинт (штат Аляска) умер 20-летний кот по кличке Стаббс, который являлся почетным мэром города. Об этом, как передает телеканал KTVA, сообщили владельцы питомца.

«Кот Стаббс — почетный мэр города Талкитна, штат Аляска, любимый как жителями штата, так и туристами, скончался в возрасте 20 лет, — говорится в сообщении. — О смерти Стаббса было объявлено вечером 22 июля в заявлении, распространенном семьей Спун».

Отмечается, что неофициальный мэр города, избранный населением на пост градоначальника в 1998 году, скончался во сне.

Причины смерти животного, пережившего в 2013 году нападение собаки, пока неизвестны.