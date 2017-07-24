«Пора объявить режим ЧС»: якутяне собираются писать Путину о грязной воде

Якутск, , 08:45 — REGNUM В домах жителей посёлка Усть-Нера Оймяконского района Якутии течёт вода, состояние которой они описывают так: грязная, как из лужи, через которую проехала машина. В селе считают, что по этой причине уже пора объявлять режим ЧС, люди готовы жаловаться президенту РФ Владимиру Путину.

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Как рассказала ИА SakhaLife жительница Усть-Неры Татьяна Иванова, проблема с качеством воды в селе существуют уже давно, но уже больше недели её состояние такое, что люди не только не могут готовить на ней еду, но даже боятся мыть пол.

«Старожилы Усть-Неры не помнят, чтобы из крана текла вода как из лужи, через которую проехала автомашина. Никакие фильтры не спасают, да и их необходимо менять чуть ли каждый день. При наших зарплатах и пенсиях это проблематично. Люди помоложе и те, у кого имеется транспорт, ездят набирать воду из близлежащих ручьев. Местная власть могла бы осуществить специальный подвоз воды из ручья или создать пункты по обеспечению населения бутилированной водой», — считает Татьяна Иванова.

По информации НВК «Саха», жалобы от населения на низкое качество воды поступают в Роспотребнадзор с мая 2017 года. В ведомстве подтверждают, что качество воды не соответствует нормативам по цветности и мутности. Дело в том, что каптажная галерея водозабора, которая должна служить фильтром, давно разрушена, поэтому вода подаётся прямо из реки Индигирка. Исполняющий обязанности директора Оймяконского филиала ОАО «Теплоэнергосервис» Сергей Фёдоров обещает поставить фильтры в этом году и промыть сети.

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Жители села уверены, что решение проблемы обязаны курировать чиновники. Если качество воды будет оставаться таким же низким, они будут писать письмо президенту, сообщила Татьяна Иванова.

Как сообщало ИА REGNUM, проблема качества водопроводной воды также остро строит в Якутске. У жителей столицы республики из-под крана весной и летом уже несколько лет течёт жёлтая, а иногда даже коричневая вода. Проблему должен решить новый водозабор, который горожанам обещают достроить в 2018 году. Между тем, депутат региона Гаврил Парахин выражает сомнения в том, что водозабор сможет улучшить качество воды надолго. Место для него, полагает парламентарий, выбрано неудачно: водозабор стоит на песке, и к нему ещё придётся подводить русло реки Лена.

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