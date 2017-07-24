Режим ЧС из-за лесных пожаров сняли в лесах Бурятии

Улан-Удэ, , 08:01 — REGNUM В лесах Бурятии указом врио главы региона от 21 июля 2017 года снят режим чрезвычайной ситуации в лесах. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 24 июля, в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ), это связано со стабилизацией лесопожарной обстановки.

За прошедшие сутки в Бурятии обнаружили три новых очага возгорания на общей площади менее 5 га — в Бичурском, Кабанском и Кижингинском районах. По данным ведомства, по состоянию на 00:00 часов 24 июля оперативно локализовали два очага, один продолжает действовать. Возгорания ликвидируют сотрудники лесной охраны, в Кижингинском районе работают пожарные-парашютисты «Забайкальской базы авиационной охраны лесов». Привлекается тяжелая и лесопожарная техника.

Добавим, в Бурятии силами сотрудников лесной охраны, МВД, МЧС проводятся рейды патрулирования. Выявляются нарушения правил пожарной безопасности, составляются административные протоколы. В РАЛХ подчеркнули, что с начала 2017 года рассмотрено 1268 административных дел, сумма наложенных штрафов составила более 4,2 млн рублей. На территории лесного фонда Бурятии действует особый противопожарный режим.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, режим ЧС в лесах Бурятии был введён 13 июня 2017 года. Тогда лесные пожары в регионе тушили почти 400 человек. По состоянию на середину июня было выявлено 16 виновников возникновения лесного пожара, было возбуждено 30 уголовных дел.

Ранее, 20 июля, стало известно, что режим ЧС сняли в лесах Баргузинского, Закаменского, Курумканского, Муйского, Прибайкальского, Северо-Байкальского, Тарбагатайского районов Бурятии и города Северобайкальска.

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