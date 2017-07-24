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В Приморье на 9,4% снизилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией

Общество

На территории края проживает свыше 9 тысяч заболевших

Владивосток, 24 июля 2017, 08:09 — REGNUM  Приморский край в перечень наиболее ВИЧ-инфицированных субъектов России не входит. В 2017 году на территории региона впервые отмечена тенденция к снижению заболеваемости — на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

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По официальным данным, с 1989 по 2017 годы в Приморье выявлено 15 234 ВИЧ-инфицированных гражданина, за этот период погибли 5 022 пациента. По состоянию на 1 июля 2017 года на территории края проживают 9 587 человек с этим диагнозом.

Заболеваемость по первым выявленным случаям вплотную приблизилась к общероссийской — 63,4 на 100 тыс. населения, что в 2 раза выше показателя заболеваемости по Дальнему Востоку. Вместе с тем за шесть первых месяцев 2017 года впервые отмечена тенденция снижения заболеваемости ВИЧ-инфекцией. По сравнению с 2016 годом показатель упал на 9,4%.

«О стабилизации эпидпроцесса будет свидетельствовать сохранение тенденции к снижению темпа прироста заболеваемости ВИЧ-инфекцией в следующие несколько лет», — отметили специалисты профильного департамента.

На территории пяти муниципалитетов отмечен показатель поражённости ВИЧ-инфекцией выше краевого: Артём, Находка, Уссурийск, Дальнереченск и Владивосток. Чаще всего заражение происходит при употреблении наркотиков.

Начиная с 2015 года, число впервые выявленных женщин с ВИЧ-инфекцией составляет не более 35,1%, остальная часть — мужчины. На лиц от 30 до 50 лет приходится 75,3% заболеваемости.

В общей сложности на территории Приморского края родились 1 515 детей от ВИЧ-инфицированных матерей, диагноз «перинатальная ВИЧ-инфекция» поставили 107 детям.

На финансирование профилактических мероприятий в Приморье на 2017 год выделено 10 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Кемерово, Новосибирск, Иркутск и Екатеринбург стали лидерами по количеству заражений ВИЧ по России. Указанные регионы также являются эпицентрами распространения наркомании. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, эти точки сегодня горят на карте страны.

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ВИЧ-инфекция и СПИД