В ходе антиправительственного протеста в Анкаре задержали 60 человек

Анкара, , 07:39 — REGNUM Более 60 человек были задержаны в ходе антиправительственного протеста, прошедшего в Анкаре 23 июля, сообщает Der Deutschlandfunk.

Поводом для протеста стали аресты одного турецкого профессора и школьного учителя, объявивших голодовку в знак протеста против массовых увольнений, которые проходят в Турции с июля 2016 года после неудавшегося военного переворота в стране.

Чтобы разогнать демонстрантов, полиция использовала водометы и слезоточивый газ.

Как сообщало ИА REGNUM, с июля 2016 года по обвинению в причастности к организации попытки переворота задержаны более 150 тыс. человек, без суда и следствия уволены 130 тысяч государственных служащих.

Лучшие в Турции представители интеллигенции, журналисты, писатели, ученые в возрасте 60 и 70 лет задержаны и обвинены в пособничестве перевороту. 182 журналиста, в том числе представители немецких СМИ, находятся на сегодняшний день в турецких тюрьмах и ждут объявления причин своего ареста.

После попытки путча в стране было закрыто 2099 школ, 16 университетов, 54 больницы, 3520 предприятий, 149 средств массовой информации (газет, телеканалов и сайтов).