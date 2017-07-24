На Камчатке женщины и девочки-подростки стали чаще делать аборты

Петропавловск-Камчатский, , 04:13 — REGNUM На Камчатке отмечен рост числа абортов. Как сообщили ИА REGNUM в местном управлении статистики, на каждые 100 родов в прошлом году приходилось 63 операции по прерыванию беременности, что на 13 случаев больше, чем годом ранее.

Всего было сделано 2488 абортов. Причем большинство женщин, которые на это решались, находятся в самом благоприятном для деторождения возрасте — от 18 до 44 лет.

«Кроме того, стало больше подростков, которые прервали беременность. За 2016 год было 35 девушек в возрасте от 15−17 лет, что на 8 больше, чем годом ранее», — говорят в статистике.

При этом отмечается, что у большинства женщин, которые не пошли на аборт и решили рожать, наблюдаются различные заболевания.

«Это анемия, патологическое развитие плода, были болезни мочеполовой системы, угроза преждевременных родов. Число зарегистрированных во время беременности заболеваний превышало количество заболевших женщин в 2,5 раза, это говорит о том, что у каждой женщины была зафиксирована не одна болезнь, а сразу несколько», — сказали в Камчатстате, отметив, что большинство родов на Камчатке характеризуются как осложненные.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на Камчатке, по данным статистики, коэффициент смертности среди детей в возрасте до 14 лет составляет 1,3 промилле, то есть умирает каждый тысячный родившийся ребенок.

По состоянию на 1 января 2017 года в Камчатском крае численность детей в возрасте до 17 лет составляла 64 692 человека. В 2016 году в регионе родилось 4057 малышей, что меньше показателей предыдущего года на 93 человека.