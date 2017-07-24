Названа причина смерти первого легального миллионера СССР

Москва, , 23:23 — REGNUM 67-летний бизнесмен Артем Тарасов, являвшийся первым легальным миллионером СССР, скончался от пневмонии. Об этом «Российской газете» сообщили источники, знавшие предпринимателя.

По их словам, Тарасов пытался лечиться самостоятельно, но у него не получилось.

«Сегодня (23 июля) друг Артема Тарасова, который принес ему лекарство, обнаружил, что предприниматель скончался», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 июля в Москве скончался один из самых известных участников кооперативного движения в СССР конца 1980-х годов, первый легальный советский бизнесмен-миллионер Артем Тарасов.

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