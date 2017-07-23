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Кустурица выступит с концертом в Крыму

Общество

«Культовый режиссер прилетел в Крым на несколько дней»

Симферополь, 23 июля 2017, 19:32 — REGNUM  Сербский режиссер Эмир Кустурица прибыл 23 июля в Симферополь, где его уже встречали многочисленные сотрудники СМИ. Об этом сообщает «Крыминформ».

"Культовый режиссер прилетел в Крым на несколько дней, — говорится в сообщении. — Сегодня вечером он планирует дать первый и единственный концерт в Ялте, после которого расскажет о своих фильмах».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав России после референдума, на котором более 90% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины.

Народное голосование стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.

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