В центре Москвы завершилось шествие «За свободный интернет»

Москва, , 16:59 — REGNUM Шествие, в котором приняли участие около 800 человек, завершилось в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.

«В центре столицы завершилось согласованное властями г. Москвы шествие, в котором приняли участие около 800 человек, — говорится в сообщении. — Полиция и Росгвардия обеспечили охрану общественного правопорядка и безопасности».

Отмечается, что стражи порядка не допустили нарушений общественного порядка в ходе данного мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля в центре Москвы прошло санкционированное шествие под лозунгом «За свободный интернет». Участники акции держали в руках различные флаги и плакаты, а также скандировали различные лозунги против цензуры в интернете.

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