Башкирия проводила участников автопробега из Магадана в Донецк

Уфа, , 16:39 — REGNUM В Башкирии завершился очередной этап гуманитарного автопробега «Державный покров — Большая Россия», участники которого посетили уже более 20 городов. Мероприятия в рамках акции начались в Будзякском районе 21 июля и завершились 23 июля в Уфе. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM участники автопробега, акция стартовала 12 июня в Магадане и будет завершена 20 августа в Донецке, её конечная цель — «помощь жителям Новороссии, особенно детям».

На въезде в Уфу крестный ход встречали более шестидесяти автомобилей, а также мотоциклисты из уфимского отделения «Ночные волки», были видны флаги Национально-освободительного движения (НОД), морских пехотинцев, воздушных десантников, других организаций. Колонна прибыла к Кафедральному собору Рождества Богородицы, где икона оставалась два дня, за это время ей поклонились тысячи верующих.

Как отметил пришедший на встречу представитель одной из политических партий, остается открытым вопрос, насколько соответствует икона, на коророй изображены Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, канонами иконографии, однако она проследовала через достаточно большое число епархий по всей стране, и определенная легитимация иконы «Державный покров» церковью состоялась.

«Несомненно, икона имеет мобилизационное значение, поэтому посещение в личном порядке Собора Рождества Богородице в Уфе во время пребывания в ней иконы представителями различных организаций и движений понятно и оправдано», — отметил собеседник агентства.

«Икона «Державный покров» особо дорога нам уже тем, что на ней присутствует такой объединяющий нас символ, как георгиевская ленточка. К сожалению, одним только словом не всегда можно достичь благих целей, иногда необходимо разумное применение силы, и эта сила у нашей страны есть», — подчеркнул председатель РОО Содружество ветеранов-десантников «Десантное братство» Асхат Магасумов.

По словам десантников, они с благодарностью и почтением приняли в дар копию этой иконы.

Как заявил координатор Башкирского отделения НОД Дмитрий Молев, цель автопробега — скрепить наибольшее число городов и восстановить единство со следующим после Крыма оторванным от Великой России регионом Русского Мира — Новороссией.

«Особенно хочется отметить, что в ходе автопробега будет осуществлен сбор и доставка гуманитарной помощи детям Новороссии, мы привезем также школьные принадлежности, которые там очень нужны».

В неформальном общении участники автопробега поделились впечатлениями, как их встречали в разных городах России.

«Верующие, независимо от регионов, относились к нам с одинаковым гостеприимством и радушием, а вот прием городских и региональных властей в разных регионах отличался. Если в Магадане губернатор области Владимир Печёный лично встретился с участниками автопробега и оказал всяческую пробежку, то власти Перми запретили автоколонне развернуть флаги», — рассказали участники.

Вечером 23 июля колонна прибыла в Стерлитамак, откуда направится в Оренбург.