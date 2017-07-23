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В Москве проходит акция против цензуры в интернете

Общество

Людей пришло слишком мало

Москва, 23 июля 2017, 15:57 — REGNUM  В центре Москвы сегодня, 23 июля, проходит санкционированное шествие под лозунгом «За свободный интернет». По данным Главного управления МВД по Москве в акции принимаю участие порядка 800 человек.

Шествие под лозунгом «За свободный интернет» проходит по Страстному бульвару и улице Академика Сахарова.

Организаторы шествия подали заявку на участие в ней 10 тысяч человек, но людей пришло гораздо меньше.

Участники акции держат в руках различные флаги и плакаты, а также скандируют различные лозунги против цензуры в Интернете.

Охрану правопорядка во время массового мероприятия обеспечивают сотрудники полиции и бойцы Росгвардии.

Нарушений не зафиксировано.

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