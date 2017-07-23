Скончался первый легальный советский миллионер Артём Тарасов

Москва, , 14:22 — REGNUM На 68-м году жизни скончался один из самых известных участников кооперативного движения в СССР конца 1980-х годов, первый легальный советский бизнесмен-миллионер Артём Тарасов. Об этом сегодня, 23 июля, сообщает пресс-служба партии «Яблоко» от которой он в 2016 году выдвигался в депутаты Государственной думы.

Причина смерти Тарасов пока не сообщается.

Напомним, Тарасов родился в 1950 году. В 1989 году его избрали вице-президентом Союза объединенных кооперативов СССР, в 1990 году — народным депутатом РСФСР.

В 1990 году короткое время был президентом Инновационного центра при Совете Министров РСФСР. Совмин РСФСР в этот период возглавлялИван Силаев.

Тарасов стал первым советским предпринимателем, который легально стал миллионером. После развала Советского Союза Тарасов был вынужден эмигрировать в Лондон.

Возвратился в Москву в 1993 году, когда прямо из Лондона участвовал в выборах в Госдуму РФ и победил в Центральном округе города Москвы, став депутатом. По окончании депутатского срока в 1996 году короткое время занимал пост председателя Совета директоров концерна «Милан», а потом вторично эмигрировал в Англию.

Возвратился вновь на постоянное жительство в Россию в 2003 году. Дважды участвовал в выборах на посты губернатора Санкт-Петербурга (2000) и губернатора Красноярского края (2002), но не добился успеха.