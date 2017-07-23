Анна Кузнецова: Главная задача государства — защита семьи

Дворики, Владимирская область, , 12:17 — REGNUM Детский омбудсмен Анна Кузнецова встретилась с участниками новой образовательной смены — молодыми руководителями НКО, правозащитных и добровольческих проектов, чтобы обсудить с ними вопросы совершенствования деятельности НКО в сфере поддержки семьи и детства.

По словам Анны Кузнецовой, защита семьи сегодня является одной из ключевых задач государства.

«Первая и главная задача государства — это защита семьи. Это приоритетная задача вне времени или каких-то иных обстоятельств», — сказала Анна Кузнецова.

Уполномоченный по правам ребенка также заявила, что выступает за создание системы правового просвещения детей в сиротских учреждениях. Помочь в это должна практика наставничества.

«Очень важно говорить о правах именно в сиротских учреждениях, с самого начала — обучить и говорить, что ты можешь, что тебе положено, на что ты имеешь право, а что ты должен или не должен делать. Думаю, что в рамках проекта наставничества можно о многом поговорить — и он на самом деле может спасти и семьи, и детей», — отметила Анна Кузнецова.

Она также рассказала, что Россия не планирует двигаться по примеру западного опыта, где часто применяется практика изъятия детей из семьи.

«По примеру Запада мы точно не идём и не пойдём. Но важно, чтобы наш путь был точным и защищал интересы семьи и детства», — ответила Анна Кузнецова на вопрос участницы форума о перспективах развития системы ювенальной юстиции в России.

Ещё один вопрос в ходе встречи касался темы взаимодействия со специалистами по защите прав детей за рубежом.

Кузнецова подчеркнула, что сегодня ведётся работа по созданию системных мер в этом направлении.

«Мы должны создать все условия, чтобы в случае чего — не дай бог, нарушение прав наших граждан, особенно детей, — иметь инструменты влияния на эту ситуацию… Эти инструменты нужны, и нужно, чтобы они были системными, чтобы каждый раз с каждой бедой нам не приходилось в ручном режиме работать», — добавила она.

Детский омбудсмен также отметила, что государство должно делать всё, чтобы несовершеннолетние преступники не возвращались вновь в места лишения свободы. В этом должно помочь расширение сотрудничество аппарата Уполномоченного по правам ребёнка со структурами ФСИН.

«Как бы мы ни старались, выбор всегда за остаётся за молодым человеком. Но, конечно, со стороны государства нужно создавать все условия, чтобы такие мальчишки и девчонки не возвращались больше в эти стены. И мы сейчас с УФСИН заключили договор, соглашение, мы ведем эту тему очень плотно, поэтому я думаю, что совместными усилиями эту тему с молодыми ребятами, которые по той или иной причине оказались там, нужно решать», — сказала Анна Кузнецова.

Напомним, Всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме» проходит во Владимирской области с 27 июня по 20 августа 2017 года. В этом году площадка примет 7 тематических смен.

Партнёрами четвёртой смены форума являются Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ), а также институты Уполномоченного по правам человека и Уполномоченного по правам ребёнка в Российской Федерации.

Организатором мероприятия является Федеральное агентство по делам молодежи.