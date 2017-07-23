В Калуге православные врачи будут активно сотрудничать с епархией

Калуга, , 11:52 — REGNUM Более 100 медицинских работников региона приняли участие в расширенном собрание «Общества православных врачей во имя праведного Лаврентия Калужского», сообщили 23 июля корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе Калужской епархии.

Перед началом заседания была совершена общая молитва, после чего со вступительным словом к собравшимся обратился митрополит Калужский и Боровский Климент.

С докладом «Этика, медицина, православие» выступил создатель Общества православных врачей России, главный терапевт Минздрава РФ Александр Чучалин.

Руководитель епархиального отдела по церковной благотворительности и социальному служению протоиерей Алексий Пелевин сделал сообщение о работе калужского Общества православных врачей за последние годы и рассказал о планах работы этой общественной организации.

По благословению митрополита Климента на должность председателя общества православных врачей была избрана заместитель главного врача Калужской областной клинической больницы Евгения Власова.

Владыка Климент пожелал медицинским работникам региона с верой в Бога и любовью к ближнему совершать свое служение.

В рамках заседания, калужское общество православных врачей и епархия подписали соглашение о сотрудничестве, в котором особое внимание уделено этическим нормам медиков, исповедующих православную веру.

Напомним, «Общество православных врачей во имя праведного Лаврентия Калужского» существует с 2000 года. Среди основных направлений деятельности Общества, помимо пропаганды здорового образа жизни — это и оказание медицинской помощи прихожанам, священникам и их семьям, учащимся духовных школ и насельникам монастырей Калужской епархии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области работают свыше 4 тысяч врачей и 10 тысяч средних медработников. Бесплатную медицинскую помощь в регионе оказывают78 медицинских организаций, в том числе 15 негосударственных. Общий коечныйфонд составляет 6 663 круглосуточные койки, на которых в 2016 году была пролечена 181 тысяча пациентов, в дневных стационарах — 44 тысячи человек. Укомплектованность штатных должностей врачей составляет 90,5%, работников со средним медицинским образованием — 92,7%. По программе «Земский доктор» в Калужскую область прибыло 75 врачей.

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