Умерла телеведущая Первого канала Елена Миронова

Москва, , 11:53 — REGNUM После тяжелой продолжительной болезни скончалась известная российская телеведущая Елена Миронова, которая долгие годы вела телепередачу «Доброе утро» на Первом канале. Об этом сегодня, 23 июля, сообщает Первый канал.

«Не стало известной ведущей «Доброго утра» Елены Мироновой. Она долго боролась с тяжелой болезнью, но недуг оказался сильнее. На Первом канале Елена Миронова проработала многие годы, с неизменной улыбкой желала всем хорошего начала дня. Зрители любили ее не только за мягкий очаровательный голос, но и за остроумие и элегантность», — сказано в сообщении Первого канала.

Много лет Миронова проработала корреспондентом программы «Время». Затем она стала ведущей программы «Доброе утро».

«Это большая утрата для всего коллектива Первого канала, приносим соболезнования близким. Когда состоится прощание с Еленой Мироновой, станет известно позже», — сказано в сообщении Первого канала.