По факту гибели годовалого ребенка в ДТП под Красноярском возбуждено дело

Красноярск, 23 июля 2017, 11:28 — REGNUM В Красноярском крае следователи МО МВД России «Курагинский» возбудили уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб ребенок и ещё двое детей пострадали. Об этом сегодня, 23 июля, пишет «Российская газета».
Напомним, резонансное ДТП произошло 22 июля в селе Березовское Курагинского района. 38-летний мужчина, управлявший автомобилем ВАЗ, врезался в группу детей, которая играла возле дома.
В результате ДТП погиб годовалый малыш, а две девочки, пяти и одиннадцати лет, получили тяжелые травмы и были госпитализированы местную Центральную районную больницу.
Было установлено, что водитель ВАЗ был сильно пьян. После наезда на детей он бросил авто и пытался скрыться с места происшествия пешком, но был пойман.
В данный момент водитель ВАЗ задержан. Следствие будет ходатайствовать перед судом об его аресте.
В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.