По факту гибели годовалого ребенка в ДТП под Красноярском возбуждено дело

Красноярск, , 11:28 — REGNUM В Красноярском крае следователи МО МВД России «Курагинский» возбудили уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб ребенок и ещё двое детей пострадали. Об этом сегодня, 23 июля, пишет «Российская газета».

Напомним, резонансное ДТП произошло 22 июля в селе Березовское Курагинского района. 38-летний мужчина, управлявший автомобилем ВАЗ, врезался в группу детей, которая играла возле дома.

В результате ДТП погиб годовалый малыш, а две девочки, пяти и одиннадцати лет, получили тяжелые травмы и были госпитализированы местную Центральную районную больницу.

Было установлено, что водитель ВАЗ был сильно пьян. После наезда на детей он бросил авто и пытался скрыться с места происшествия пешком, но был пойман.

В данный момент водитель ВАЗ задержан. Следствие будет ходатайствовать перед судом об его аресте.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.