Сыновья принцессы Дианы расскажут о своей матери в документальном фильме

Лондон, , 08:40 — REGNUM Наследник британского престола герцог Кембриджский Уильям и его родной брат принц Гарри расскажут о своей погибшей матери принцессе Диане в очередном документальном фильме, который должен выйти в преддверии 20-й годовщины её трагической гибели. Анонс фильма представил сегодня, 23 июля, телеканал ITV, который покажет сам фильм 24 июля.

«Это первый раз, когда мы оба рассказываем о ней как о матери. Она была и остается для нас человеком, который окружал нас любовью», — сказал принц Гарри в показанном по ITV фрагменте фильма.

Принц Уильям заявил, что разговор о матери «исцеляет душевную боль». Он также отметил, что запомнил принцессу Диану «всегда смеющейся и полной радости».

Режиссер картины Ник Кент заявил, что никто прежде не рассказывал историю принцессы Дианы с точки зрения двух людей, которые знали ее лучше остальных и любили больше кого-либо.

По словам Кента, в фильме принцы впервые расскажут о своем последнем звонке матери в Париж за часы до ее гибели. Зрители также увидят никогда ранее не выставлявшиеся фотографии принцессы.

Напомним, Диана Фрэнсис Спенсер, родившаяся в 1961 году, в 20 лет вышла замуж за наследника британского престола принца Уэльского Чарльза. Брак оказался крайне неудачным и в 1996 году пара официально развелась. У Дианы и Чарльза было двое сыновей — принцы Уильям и Гарри. Они являются наследниками британского престола второй и третьей очереди.

Принцесса Диана трагически погибла 31 августа 1997 года в автокатастрофе в Париже. На момент смерти матери принцу Уильяму было 15 лет, его брату Гарри — 12.