В Британии потеряли более ста детей-беженцев, но это лишь вершина айсберга

Лондон, , 04:06 — REGNUM Власти Великобритании заявили о пропаже более сотни детей-мигрантов в возрасте до 13 лет, но, вероятно, что истинное число неучтенных детей на порядок выше. Материал о проблемах несовершеннолетних беженцах 22 июля публикует The Independent.

Из 167 несовершеннолетних, незаконно попавших на территорию Соединенного Королевства с августа 2016 года, пропавшими без вести считаются 104 ребенка. Однако настоящие цифры пропавших в Британии несопровождаемых взрослыми детей-беженцев, может быть существенно выше. Эти данные предоставлены независимой Службой по делам беженцев (RYS) и благотворительной организацией «Кале», ведущей учет мигрирующих несовершеннолетних.

По данным благотворительных организаций, дети-мигранты подвергаются риску сексуальной и трудовой эксплуатации за помощь в нелегальном преодолении французско-британской границы.

Как заявил координатор RYS Майкл Макхью заявил, что торговцы людьми выступают за закрытие законных путей перехода границы, содействуя таким образом действиями контрабандистов, нелегально доставляющих людей в Британию.

Правозащитник добавил также, что истинное количество пропавших без вести несовершеннолетних, вероятно, намного выше 104 человек.

«Это верхушка айсберга», — отметил Макхью.

Напомним, миграционный кризис охватил Европу в 2015 году. После того как по северу африканского континента прокатилась так называемая арабская весна, огромное число мигрантов хлынуло в Европу. Переселенцы пользуются услугами контрабандистов при пересечении Средиземного моря, в результате чего значительная часть мигрантов погибает, так и не достигнув европейского континента. Так, только с начала 2017 года, по данным Международной организации по миграции, при попытке достичь Европы в Средиземном море погибло более 1800 человек.