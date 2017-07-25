Испания: Более миллиона андалусцев находятся в положении крайней нищеты

Андалусия, Испания, , 22:14 — REGNUM Испанская газета El Pais в июле 2017 года опубликовала статистические данные из отчета Андалузского Общества по борьбе с бедностью и социальной изоляцией (EAPN-А). Андалусия является автономной областью Испании с очень высоким уровнем бедности. 43,2% андалусцев живут в неблагополучной ситуации, это ни много, ни мало 3 620 684 человека. Число бедных выросло на 1% по сравнению с данными 2014 года. Кроме того, 1 075 000 чел., то есть 12,8% от всего населения автономной области — находятся в положении крайней нищеты. Людям приходится выживать менее чем на 332 евро в месяц.

Президент EAPN-А Мануэль Санчес, присутствовавший на презентации доклада вице-президента Мануэля Гарсия, заметил, что «если дальше так пойдет, то через 8 лет более половины населения провинции будут на грани нищеты и отчуждения, число бедных может достичь около 4 200 000 человек».

Кроме Андалусии, более высокий уровень бедности в провинциях Сеута (47,7%) и Мурсия (38,8%). Средний национальный показатель по Испании находится на уровне 28,6%. Помимо этого, 8% андалусцев страдают от нехватки строительных материалов для ремонта (671 923 чел.), что меньше, чем в 2014 году (на 9,5%).

Также в докладе отражены и более подробные данные о положении бедных семей, например, в нем говорится, что 55,1% людей не способны справиться с непредвиденными расходами; 13,3% имеют задержки в оплате жилищно-коммунальных услуг; 12,2% — не могут позволить себе поддерживать в доме нормальную температуру воздуха.

Если говорить о положении несовершеннолетних Андалусии, то, несмотря на снижение на три пункта по сравнению с предыдущим годом, статистика неутешительна. На грани нищеты и социального отчуждения находится 48,1% населения провинции в возрасте до 18 лет. Так, согласно данному отчету, Андалусия — это вторая провинция по уровню детской бедности в Испании, после Сеуты, в регионе «большое количество детей, живущих в семьях, где родители не имеют работы или работают неполный день». В целом на сегодня это 18,8%, в 2014 году процент составлял 24,2.

Кроме того, «9,8% детей в возрасте до 18 лет живут в домах, где отсутствует ремонт, средний показатель по Испании 9,1%, указывается в докладе общества EAPN, президент которого заявил, что «администрация прилагает все возможные усилия с целью снижения этой цифры, используя такие механизмы, как помощь Союза борьбы с детской бедностью в Андалусии, но все также осознают, что необходимо больше участия и инвестиций».

В этом смысле, доклад EAPN-A показывает, что, хотя в значительной части общества, рост ВВП привел к снижению уровня бедности, Андалусии до этого «не было дела». Эти цифры указывают на то, что «взаимосвязь между экономическим ростом и сокращением бедности влияет на перераспределение доходов, а также на другие показатели такие, как бюрократия, публичные, социальные услуги, образование и жилье, в частности».

«Необходим новый план борьбы с бедностью», это «тема», о которой говорят все без исключения политические группы. Принято решение, что на это будет выделено 5% муниципального бюджета, говорит Санчес, который призывает проявить «большую политическую волю», и принять к тому же новый закон об основных доходах, который позволит многим людям выйти из сложной ситуации, что понизит показатели бедности.

Со своей стороны, Мануэль Гарсия начал кампанию по борьбе с невидимой бедностью — — #LaPobrezaInvisible# — — она проходила в интернете круглый год, это помогло посмотреть на нищету «сверх основных потребностей, что оказывает влияние на развитие людей». «Все эти усилия оказывают значительное воздействие на жизнь многих андалусцев, так как им предоставляется возможность улучшить свое физическое и психическое здоровье, получить равные возможности для доступа к культурным мероприятиям, развлечениям или спорту. Это обусловливают настоящее и будущее всех людей», — заявил он.

По его словам, к сожалению, в Андалусии «есть много психически больных детей в возрасте до 15 лет», и «много пожилых людей вынуждены содержать своих детей и внуков на пенсии, которые во многих случаях не доходят до 400 евро». При этом вице-президент EAPN заметил, что нельзя «объявить нормальным то, что не является нормальным».

Кроме того, организация представила цифровой инструмент «17o Pobreza» с целью, чтобы любой человек с доступом к мобильному телефону мог узнать последние статистические данные по бедности и социальной изоляции в Андалусии. Приложение бесплатное и доступно в Google Play и App Store. Оно показывает более точные данные в категориях: дети, жилье, работа, ремонт и другие.